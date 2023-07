Da Minniti a Boldrini, Schlein cambia la linea del Pd sull'immigrazione

“Per me Ursula von der Leyen ha fatto un grosso errore”, dice al Foglio Laura Boldrini. L’ex presidente della Camera – un tempo in Sel oggi pienamente integrata nel Pd schleiniano – è la prima firmataria della risoluzione che il gruppo dem di Montecitorio ha depositato in commissione Esteri e che contiene la linea del partito sul memorandum Ue-Tunisia, traducendo in un impegno le dichiarazioni di Elly Schlein. “Il memorandum tra Ue e Tunisia è l'ennesimo tentativo di esternalizzare il controllo delle frontiere senza tenere conto di rispetto della democrazia e diritti umani. “E' un approccio che abbiamo già visto in passato, con la Turchia e con la Libia, e non posso trovarmi d'accordo", ha detto ieri la segretaria appena arrivata a Bruxelles per una riunione dei socialisti. Il Pd dunque attacca una scelta non solo di Meloni ma anche della commissione Ue. Lo sottolinea l’eurodeputata e vicepresidente del partito Pina Picerno: “E’ grave che tutto questo avvenga col placet della Commissione Ue e della sua presidente”. Pare insomma successo l’incredibile. Giorgia Meloni – fuori dall’esecutivo Ue – riesce a portare in Tunisia per la firma di un accordo da 255 milioni (con promessa di arrivare a 900 milioni in caso di sblocco del prestito del Fmi) la presidente della Commissione Ue, mentre il Pd, seppure da sempre in maggioranza, si ritrova isolato su una posizione che smentisce la strategia scelta dall’esecutivo Ue per stabilizzare la Tunisia e cercare di fermare i flussi. I dem abbandonano la linea Minniti - nel senso di Marco, ministro dell’Interno tra il 2016 e il 2018 che riuscì a chiudere gli accordi con la Libia che portarono gli arrivi in Italia dai 180 mila del 2014 ai 23 mila del 2018 (mai sotto i 100 mila in tutti gli anni di mezzo), e che infatti ha lodato l’accordo – per sposare la linea Boldrini. “Pensare di fermare le partenze non ha senso", sostiene l'ex presidente della Camera.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE