Opposizione, sveglia! Non si batte più Meloni con il modello 25 aprile

Di fronte a un governo che porta avanti molti progetti che l’attuale opposizione aveva avallato quando si trovava al governo, fare opposizione non è semplice e agli avversari di Giorgia Meloni, per questa ragione, oggi andrebbe espressa molta solidarietà. Per dirne solo una, ma gli esempi potrebbero essere infiniti: come si fa a contrastare una delega fiscale che è identica a quella che aveva fatto l’attuale opposizione ai tempi di Draghi? Succede così che per cercare una qualche opposizione capace di incidere con forza sulla traiettoria della maggioranza di governo sia necessario andare a ficcare il naso più tra i banchi della maggioranza che tra quelli dell’opposizione. L’opposizione messa in campo in questi mesi da Salvini, è una di queste, naturalmente, e non c’è dubbio che la postura assunta dal sabotator cortese (copyright di Salvatore Merlo) sia lì per far male alla sua gemella del gol. Quando Meloni fa l’europeista, Salvini è pronto a ergersi a custode unico del sovranismo smarrito. Quando i politici più legati alla Meloni mostrano tratti di estremismo, Salvini è pronto a ergersi a custode unico del moderatismo smarrito.

