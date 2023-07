Meloni costretta a inseguire le sparate dei suoi ministri e dei big di FdI: “Servirebbe il bavaglio”

“E mo questa chi l’ha detta?”. Gli occhi iniziano a ruotare vorticosamente e si accende con avidità una sigaretta. E’ la reazione – edulcorata – di Giorgia Meloni appena le leggono o le arriva sul cellulare l’ultima uscita di uno dei tanti “incontinenti”. I ministri, e i big, che non si trattengono, che alla fine comunque la devono dire, la sparata dal sen fuggita. “A certi andrebbe messo il bavaglio”, dicono a Palazzo Chigi con una rassegnata consapevolezza: se c’è una polemica, inutile e buona per i giornali, il novanta per cento delle volte è marchiata Fratelli d’Italia, tra politici e tecnici d’area. Gli altri alleati, invece, a partire dalla Lega di Matteo Salvini dopo un inizio scoppiettante (tipo il ministro Giuseppe Valditara) hanno iniziato a pesare i silenzi. A rispondere “no comment” o semplicemente a tirare dritti davanti ai taccuini. Sarà forse un problema di comunicazione o di vanità, ma il meccanismo è sempre lo stesso. E allora Carlo Nordio, nonostante specifichi che non fa parte del programma, interviene per giorni sulla rimodulazione del concorso esterno in associazione mafiosa mentre la premier sta andando al Quirinale e poi si ripete anche in un’intervista. Il presidente del Senato Ignazio La Russa, vabbè, è diventato un genere letterario e tutti gli hanno spiegato che meno parla, del figlio e di Resistenza, di gay e di calcio, e meglio è. Tanto che da ieri ha iniziato a far uscire note firmate dal suo staff che annunciano il suo silenzio sul caso che scotta. Daniela Santanchè, che è l’esuberanza fatta persona, pure l’altro giorno per difendersi ha tirato fuori la storie delle querele e del “gruzzoletto” che vuole racimolare.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE