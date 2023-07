La Lega annuncia le feste estive "da nord a sud". Ma si ferma in Toscana

Il Carroccio lancia appuntamenti "in tutta Italia" con ministri e parlamentari, ma si dimentica le regioni meridionali. "L'elenco sarà aggiornato settimanalmente", spiega il Carroccio

Sarà forse un involontario cedimento alla nostalgia, all'abitudine di un tempo. Oppure, più semplicemente, il richiamo del marketing e dello slogan. Perché vuoi mettere l'effetto che fa: "Questa estate vi aspettiamo alle tante feste della Lega in tutta in Italia. Da Nord a Sud". E' il Carroccio nazionale, lo è ormai da qualche tempo. Solo che poi, guardando un pochino meglio, si scopre che gli eventi leghisti "per vivere momenti di gioia, amicizia e sorrisi", arrivano al massimo in Toscana.

Un po' coma fa il Pd con le feste dell'Unità - o con "l'estate militante" di Elly Schlein, oggi a Napoli contro l'Autonomia differenziata - anche la Lega chiama a raccolta i suoi militanti sul territorio nazionale: dal 13 al 23 luglio è prevista la prima fase, a cui seguiranno nuovi incontri. Solo che, giustamente, in questo caso qualcuno si chiede: "Ma al sud dove?". Un altro risponde: "E' il famoso sud tosco-emiliano". E sì, perché i post che lanciano le feste dei prossimi giorni - ci saranno "ministri e parlamentari" - annunciano appuntamenti in Lombardia ed Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte e Trentino Alto Adige. Stai a vedere che aveva ragione Umberto Bossi? Il Senatùr aveva lanciato lo scorso autunno il "Comitato nord" per un ritorno alle origini, aprendo una mezza fronda nel partito, a cui era seguita addiritura una lettera di diffida da parte del segretario Matteo Salvini verso il grande fondatore. Ieri c'ha pensato il social media manager a ricomporre finalmente il quadro.

Qualcuno comunque potrebbe ancora storcere il naso. In Veneto per esempio, nello Zaiastan degi autonomisti, che a dire il vero, tra Roberto Marcato e Liga, qualche grattacapo al segretario lo regala sempre, con congressi belligeranti e in bilico fino all'ultimo minuto. Le loro feste estive ci saranno, ma in autunno.

Il partito di Salvini spiega anche l'elenco delle feste sarà aggiornato settimanalmente, nel frattempo "per maggiori informazioni visita la sezione dedicata sul sito". Abbiamo fatto un salto. Bisognerà aspettare fine settembre per l'evento di Padova, metà ottobre per quello di Verona: "luoghi da definire". Nella stessa sezione, si scoprono pure un'iniziativa nelle Marche e un "gazebo in corso d'aggiornamento in Valle d'Aosta". Scava e scava, alla fine qualcosa al sud effettivamente si farà. in Basilicata - a Potenza e Matera - tra il 2 e il 9 settembre. Anche in questo caso, si cerca ancora la sede. Per le altre regioni meridionali, bisognerà ancora aspettare. Ma non prendetevela con Salvini. Il segretario c'ha messo un mese per ricordarsi dello sciopero dei trasporti di questi giorni, prima di lanciarsi in serrate trattative con sindacati e associazioni di categoria. Poteva pure pensare alle salamelle?