Dai Viceré ad Agnelli, aspettando il Cav. Testamenti di promesse e inganni

Il testamento, aprite il testamento per carità, così mettiamo fine a questo voyeurismo mortuario: dopo l’ostensione del corpo di Cesare, l’esibizione della sua eredità. Sapremo chi comanderà in casa Berlusconi, come sarà divisa la proprietà, chi terrà il timone, quali munifiche donazioni andranno alla donna che lo ha assistito con tanta devozione. C’è lavoro per avvocati, giornalisti, attaccabrighe, poi birra e gazzosa in quantità agli avventori del bar Italia. Basta che non finisca come nei “Viceré”, anche se tutti ormai sembriamo proprio quei passanti che “cominciarono ad accrocchiarsi”. Eccoli all’opera:

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE