È ora di pensare alle città per rendere l'Italia più attrattiva

La revisione del Pnrr farà perno sull’energia. Ma quanto costa la transizione? Cosa accade se si fermano, anche per la recessione tedesca, le esportazioni che hanno tirato, insieme al turismo, il grande rimbalzo post pandemia? I venti sovranisti stanno bloccando gli investimenti esteri? Ne hanno parlato ieri analisti, imprenditori e ministri, discutendo sul rapporto di Ernst & Young sull’attrattività dell’Italia presentato nella sede romana con Massimo Antonelli, ceo per l’Italia e coo per l’Europa occidentale insieme a Marco Daviddi, strategist & transaction market leader. Il direttore del Foglio Claudio Cerasa ha moderato l’evento diviso in tre sessioni in ognuna delle quali è intervenuto un membro del governo. Hanno parlato Raffaele Fitto, responsabile per gli Affari europei al quale fa capo il Pnrr, Adolfo Urso ministro delle Imprese e del Made in Italy, Guido Crosetto titolare della Difesa. Carlo Bonomi ha inviato un intervento da New York dove ha aperto la sede americana della Confindustria.

