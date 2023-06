Gli antifascisti illiberali stanno dalla parte delle leggi eccezionali

Con la riforma Nordio nasce un paradossale antifascismo giudiziario, e a tagliare il nastro di questo inimmaginabile 25 aprile c’è un governo alla cui testa è una ex missina. Negli ultimi tempi il garantismo è stato un po’ in pericolo, insidiato da loschi figuri dell’ultimissima ora che ne fanno una coda di pavone e un birignao insopportabile, questo è vero. Ma la crociata di Renzi pro domo sua, letteralmente e legittimamente, riscattava con il suo successo e i suoi argomenti inoppugnabili anche coloro che cercano e trovano un posticino al sole fra i talkanti che non sanno quello che dicono e quindi straparlano. Ora i fascisti liberali della Ducia corrono in soccorso della Repubblica tradita per tre decenni dalle procure manettare onnipotenti, devastata da una forma acuta di corruzione morale e culturale, piegata ai bassi istinti festaioli dei vari popoli dei fax, delle sfilate con le torce in mano sotto le finestre del basito Borrelli (perfino per lui a tutto c’era un limite: protestò la sua estraneità), delle monetine ad personam al comizio di Occhetto, delle soffiate mediatiche generatrici di pentimento sincero tanti anni dopo, delle aggressioni personali, dei linciaggi, delle gogne, delle sentenze scritte da magistrati collaboratori del Fatto, delle retate della Buoncostume fuori tempo massimo, dei complottismi antimafia che hanno portato alla sbarra chi prese Riina e poi Provenzano.

