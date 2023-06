C'è già la prima Via Berlusconi: è ad Apricena, in Puglia

Parla il sindaco del comune in provincia di Foggia, il primo a tributare una via al Cav.: "Il cordoglio popolare e nazionale nei confronti della sua dipartita ci ha spinto a procedere subito alla delibera"

L’amore per Silvio Berlusconi e la sua memoria vale una deroga. La giunta del piccolo comune di Apricena, in Provincia di Foggia, ha deliberato l’istituzione della prima Via Berlusconi d’Italia. Il provvedimento porta la firma di Antonio Potenza, sindaco forzista che aveva conquistato la platea della kermesse del partito a Napoli parlando della sua esperienza negli enti locali.

“Il cordoglio popolare e nazionale nei confronti della dipartita del Cavaliere - spiega Potenza al Foglio - ci ha spinto a procedere subito alla delibera che dispone l’intitolazione di una strada centrale del nostro paese alla memoria dell’ex premier. E’ in uno snodo cruciale per la nostra comunità: in quella via ci sono un distretto sanitario e un terminal per gli autobus”.

Nei prossimi giorni ci sarà anche la posa della targa anche se l’opposizione di centrosinistra si appella al mancato rispetto dei dieci anni (dalla morte) per l’intitolazione. Potenza alle polemiche non ci sta: “Ci sono decine di deroghe nella toponomastica italiana. La nostra città ha semplicemente deciso di cristallizzare quest'ondata di affetto nei confronti dello statista, imprenditore, leader politico e presidente del Consiglio che più di ogni altro ha fatto parlare di sé in tutto il mondo”.

Il Tacco d’Italia si conferma vera enclave berlusconiana nonché terra amatissima in questi anni dal leader azzurro. Proprio il governatore Michele Emiliano ha ricordato nei giorni scorsi che “Berlusconi ha trascorso qui gli ultimi giorni felici della sua vita”, rammaricandosi “per pudore” di non essere andato ad incontrarlo nel suo soggiorno pugliese.