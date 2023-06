E ora, senza Berlusconi che sapeva guidare il centrodestra moderato ambrosiano, a chi toccherà?

Gli articoli su Silvio Berlusconi erano tutti pronti. Da anni. La sua Milano, gli articoli di colore sulle sue visite milanesi, la mamma, gli amici di sempre, le televisioni, la buvette di Palazzo Marino e tutto il resto. Anche la polemica, quella sulla via o sulla piazza da intitolargli, e poi magari sul monumento da dedicargli, e perché no il Famedio, era là che già incombeva, lui in vita o a salma ancora ad Arcore. I giornalisti erano preparati per tempo. Tuttavia il racconto del leader, del politico, dell’imprenditore, dell’uomo che visse dieci vite in una non può prescindere da quello che politicamente Silvio Berlusconi è stato per Milano. Ovvero colui – salvo un innamoramento lungo qualche anno per Matteo Renzi – che la capitale morale ha davvero amato, non sempre ricambiato. E’ un dato di fatto ineludibile. Dove i candidati che piacevano a Silvio, del suo schieramento o addirittura degli altri, potevano davvero aver chance di vittoria.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE