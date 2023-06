L'asse "necessario" tra Marina Berlusconi e Giorgia Meloni. Occhi su Luigi Berlusconi

Adesso si danno il braccio perché senza lui, senza Berlusconi, è il vuoto a ogni gradino. Per Marina Berlusconi, “Giorgia è la sola leader possibile del centrodestra, e dunque la sua stabilità è anche la nostra stabilità”, mentre per Giorgia Meloni, “senza il sostegno di Marina, non c’è il sostegno di Forza Italia”. Nasce un modello d’intesa inesplorato. E’ il dumulierato, un rapporto di governo, solido, necessario, tra due donne che, a Milano, ereditano il centrodestra. La premier ha bisogno che Forza Italia sopravviva. Marina Berlusconi ha bisogno della premier per tutelare gli “asset di famiglia”. Non viene escluso, sia in Fdi sia in FI , che Luigi Berlusconi, l’ultimo figlio del Cav., possa un giorno traghettare il cognome in politica. Oggi comincia l’ignoto.

