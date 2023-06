L'ex premier era ricoverato al San Raffaele da venerdì. Aveva 86 anni ed era malato di leucemia mielomonicitica

È morto Silvio Berlusconi. L'ex premier aveva 86 anni. Era ricoverato da venerdì 9 giugno. In mattinata le sue condizioni si sono aggravate e al San Raffaele sono arrivati i suoi figli Marina, Eleonora, Barbara e Pier Silvio.

Già in mattinata dalla famiglia filtrava una grande apprensione per le condizioni di salute dell'ex presidente del Consiglio, Secondo alcune fonti, Berlusconi non stava più rispondendo alle cure. Due anni fa gli è stata diagnostica una forma di leucemia mielomonicitica e solo fino a tre settimane fa era rimasto ricoverato al San Raffaele per curare delle complazioni della malattia.

Silvio Berlusconi è morto, la diretta dal San Raffaele