L'identità multipla (e pazza) del Partito democratico

Sono tre sintomi tra di loro scollegati ma convergenti che mostrano un preoccupante disorientamento del Partito democratico. Che più che in crisi d’identità sembra affetto da un disturbo dell’identità. Il primo è la nomina, voluta dalla segretaria Elly Schlein, di Paolo Ciani a vicepresidente del gruppo alla Camera: unico esponente di un altro partito, Demos, che non ha alcuna intenzione di confluire nel Pd e unico esponente del gruppo parlamentare che ora è chiamato a coordinare ad aver votato contro le indicazioni del gruppo su una questione fondamentale di politica estera come l’invio di armi all’Ucraina. Nello stesso giorno, e arriviamo al secondo sintomo, il Tribunale dei ministri di Brescia archivia le posizioni dell’ex premier Giuseppe Conte e dell’ex ministro della Salute Roberto Speranza (ora del Pd), accusati di omicidio colposo ed epidemia colposa nell’inchiesta sulla gestione del Covid in Val Seriana: la tesi della procura si fondava su una perizia – evidentemente non ritenuta solida dai giudici – del prof. Andrea Crisanti, senatore del Pd e sostenitore della segretaria Schlein.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE