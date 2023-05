Il vero problema della riforma fiscale non è la Flat tax, ma tutto il resto

È stato dato molto risalto alle critiche della Banca d’Italia alla delega per la riforma fiscale, ma forse non a quelle più rilevanti. L’audizione ha attirato l’attenzione degli osservatori per la bocciatura della “flat tax”, indicata come punto di arrivo seppure non immediato dal governo. “Un sistema ad aliquota unica insieme a una riduzione del carico fiscale – ha detto il capo del servizio Assistenza e consulenza fiscale, Giacomo Ricotti – potrebbe risultare poco realistico per un paese con un ampio sistema di welfare, soprattutto alla luce dei vincoli di finanza pubblica”. Insomma, la flat tax – soprattutto a un livello basso come proposto dalla destra –, oltre ai problemi redistributivi, in un paese come l’Italia con un’alta spesa pubblica e un debito pubblico elevato è “poco realistica”. La critica della Banca d’Italia è sicuramente un colpo alla propaganda del governo Meloni, ma dimostra anche perché non è questo il vero problema della riforma fiscale: con un vincolo di bilancio che impone avanzi primari sempre più consistenti e quindi coperture credibili e strutturali (nessun taglio delle tasse in deficit), la flat tax semplicemente non si farà mai.

