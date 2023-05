Perché la destra soffre nelle città globali

L’esame dell’esito elettorale delle amministrative è come sempre controverso, il che fa pensare che in sostanza l’equilibrio tra le forze politiche sia rimasto pressoché immutato. Più che sui dati quantitativi forse conviene concentrare l’attenzione sui segnali che possono essere colti nella distribuzione dei consensi. La nuova sconfitta del centrodestra a Brescia, grande centro di una regione come la Lombardia in cui il centrodestra è maggioranza da tempi immemorabili, fa pensare che la sua proposta non riesca a incontrare le aspettative di una città in cui si sentono gli effetti della modernità. Dare risposte alla modernità da parte di una coalizione conservatrice non è facile, e questo è confermato dalla sua difficoltà a primeggiare nelle grandi città. Il vecchio modello del conservatorismo liberista, quello di Margaret Thatcher e di Ronald Reagan, in una fase in cui è assolutamente evidente l’esigenza di un impegno più pervasivo dello stato per governare problemi di dimensione sovranazionale, della pandemia alla guerra, non è utilizzabile. Di questo il centrodestra “sociale” di Giorgia Meloni è ben consapevole, ma la riproposizione di modelli di convivenza tradizionali si scontra con l’effervescenza delle società urbane.

