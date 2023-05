Dl Ponte, il governo incassa l'ok alla fiducia

Passa il sostegno all'esecutivo sul via libera alla costruzione del Ponte di Messina: 206 sì, 124 contrari e 5 astenuti. Domani il voto definitivo sul testo

Con 206 voti favorevoli, 124 contrari e 5 astenuti la Camera ha dato l'ok alla fiducia al Governo posta sul dl Ponte. Il testo non è stato approvato, perché il voto finale è previsto per la mattinata di domani. Dopo di ché, il disegno di legge passerà al Senato per l'approvazione definitiva. Deve il suo nome all'inserimento, nel testo, delle norme per la costruzione del Ponte sullo Stretto tra Messina e Reggio Calabria.

Era un appuntamento atteso perché lo scorso 27 aprile, quando doveva essere approvato il Def, la maggioranza era andata sotto, a causa delle numerose assenze dei parlamentari di Lega, Forza e Fratelli d'Italia. In quell'occasione la stessa premier Meloni manifestò tutta la sua disapprovazione per quanto e come i gruppi si fossero dimostrati disattenti rispetto ai lavori d'Aula. Oggi insomma i parlamentari avevano dalla loro un sovrappiù di ansia e di aspettative cui rendere conto. Ma alla fine il governo ha ottenuto la fiducia, senza problemi.