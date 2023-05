L'improbabile exit strategy del governo sul Mes

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha detto al presidente dell’Eurogruppo, Paschal Donohoe, che vuole barattare la ratifica del nuovo trattato sul Mes con qualche sconto fiscale in più nella riforma del Patto di stabilità. Dopo un incontro tra i due alla riunione del G7 a Niigata, una nota del Mef ha fatto sapere che Giorgetti “ha rinnovato la disponibilità al dialogo sul trattato (del Mes) se introdotto in una cornice di modifiche già avanzate dall’Italia, in primis l’esclusione temporanea di alcune spese per gli investimenti in particolare in ambito digitale e per la transizione green, compresi quelli del Pnrr”. Donohoe ha ribadito quel che ha già detto in passato: sulla riforma del Mes “erano d’accordo tutti i paesi e vogliamo renderlo disponibile per il futuro per qualunque governo ne faccia richiesta”. Nella zona euro i rapporti di fiducia sono fondamentali.

