“Sul Mes, Meloni dimostrerà quanto dipende da Salvini”. Parla Tinagli

L’ultima diatriba è sul bio carburante, ma l’elenco è davvero lungo: dal Mes all’auto elettrica, dalle banche ai balneari, fino al dossier più rovente: il Pnrr. Il rapporto tra il governo Meloni e l’Unione europea è segnato da un misto di impreparazione e sospetto verso l’Europa matrigna. Il tutto nutrito da evidenti divergenze dentro la maggioranza. Prendiamo il Meccanismo europeo di stabilità. Perché questa strenua opposizione? “C’è una confusione tra ratifica e ricorso – spiega al Foglio Irene Tinagli eurodeputata del Pd e presidente della commissione problemi economici e monetari del parlamento europeo – approvare il Mes non significa chiederne l’intervento. Ora che emergono nuove tensioni sui mercati, il meccanismo può essere un utile paracadute, come rete di protezione del fondo di risoluzione da utilizzare in caso di crisi bancarie”. Non sembra che ce ne sia bisogno, sia chiaro, “le banche europee sono solide, ben capitalizzate e hanno sufficiente liquidità anche grazie alle regole adottate negli anni scorsi e alla vigilanza rafforzata dopo la tempesta finanziaria scoppiata nel 2008. Regole e vigilanza contro le quali la destra italiana ha sempre polemizzato”. La sensazione è che sul Mes e sulla Ue esistano sensibilità differenti nel governo. In attesa di conferme, l’onorevole Tinagli pungola la presidente del Consiglio: “Non so se Meloni abbia intenzioni diverse o magari un atteggiamento più prudente e realistico, ma se lei volesse potrebbe approvare il Mes. Oggi ha forza politica sufficiente per agire in modo chiaro. Se non lo fa è perché evidentemente si rende conto dei problemi che ha con Matteo Salvini; è difficile per la Lega rimangiarsi la violenta campagna condotta contro il Mes”.

