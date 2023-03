La posizione senza senso del governo sul Mes

La posizione del governo sul Mes è sempre più indecifrabile. Se il problema è rimangiarsi il populismo dei tempi dell’opposizione, si tratta di un ostacolo tutto sommato superabile (come già saggiamente fatto per altre circostanze). Il problema è invece più grave se si devono prendere sul serio le parole della premier. Giorgia Meloni ha detto che il backstop al Fondo unico di risoluzione – la rete di sicurezza per il fondo di risoluzione, l’innovazione principale della riforma – non sarebbe poi così importante perché “il Mes ha una disponibilità importante ma limitata” e quindi in caso di crisi bancaria “la Bce farebbe la sua parte”, come hanno fatto la Fed negli Stati Uniti per il crac della Silicon Valley Bank e la Banca centrale svizzera per la crisi di Credit Suisse. E pertanto l’Italia dovrebbe usare il potere di veto sul Mes, per ottenere un ruolo più incisivo del Fondo salva stati e un avanzamento dell’unione bancaria. È all’incirca anche quello che ha detto questo pomeriggio il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

