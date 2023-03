Superbonus, caro bollette e Mes: il question time con il ministro Giorgetti. La diretta

Il titolare dell'Economia risponde oggi in Senato all'interrogazione presentata dal Pd sulla questione del blocco dei crediti d'imposta. Importanti anche le parole sul fondo salva stati e le misure del governo per aiutare le famiglie alle prese con l'aumento dei prezzi dell'energia

Oggi alle 15 il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti risponderà a un question time al Senato insieme ai ministri della Famiglia e degli Esteri Eugenia Roccella e Antonio Tajani. Al centro delle domande, per quel che riguarda il titolare del Mef: il Superbonus, la risposta al caro bollette, il Mes e l'inflazione.

Sul Superbonus, Giorgetti dovrà rispondere a un'interrogazione presentata dai tre senatori del Pd Daniele Manca, Simona Malpezzi e Antonio Misiani, in cui gli si chiede "quali misure intenda adottare per garantire la continuità, il rafforzamento e una maggiore efficacia dei vigenti strumenti di finanziamento degli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio privato", dato che il problema del bonus edilizio riguarda ora come ora principalmente il blocco dei crediti d'imposta.