Il ministro Sangiuliano e il trappolone “italiano”

Il titolare della Cultura starebbe studiando dei bandi per evitare il requisito della lingua per i musei. Ma era un tema di sinistra, già inserito nella riforma Franceschini

Si è chiuso nel riserbo istituzionale, come si sarebbe detto un tempo e soprattutto per altri governi, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano dopo la notizia, o non-notizia, forse magari un leak filtrato su Repubblica secondo cui il titolare del Collegio Romano starebbe preparando un colpaccio, uno sfregio sovranista al nostro sistema dei musei. L’opinione del ministro (e del suo vice Vittorio Sgarbi) sulle competenze linguistiche e l’italofonia dei direttori era del resto già nota. Ma ora secondo Repubblica Sangiuliano avrebbe dato indicazioni agli incaricati che stanno preparando i bandi per scegliere i futuri direttori dei musei nazionali (e le figure apicali di altri enti dipendenti dal ministero) di rendere più stringente la norma della perfetta conoscenza dell’italiano. Ennesimo attacco nazionalista all’egemonia culturale “straniera”.