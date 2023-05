Perché la nomina in Consob di Gabriella Alemanno è un brutto segnale

L'audizione della sorella dell'ex sindaco di Roma (indicata dal governo per la Commissione) è stata disastrosa, ma ha comunque ricevuto parere favorevole. Ormai per i vertici dell’Authority che vigila sui mercati oltre all’indipendenza non è più necessaria neppure la competenza

La parentela non può essere un merito, una voce del Cv che compensa un titolo di studio o un’esperienza professionale mancante. Non sarebbe giusto penalizzare una persona competente, e quindi sottrarre alla Repubblica una risorsa meritevole, solo perché “sorella di”. Ma peggio sarebbe nominare qualcuno in posizioni istituzionali di rilievo perché ha il fratello amico di Giorgia Meloni. È così che rischia di apparire la nomina a commissario della Consob di Gabriella Alemanno, sorella di Gianni, ex ministro dell’Agricoltura, ex sindaco di Roma e storico esponente della destra sociale.