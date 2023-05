Sale il Pd di quasi mezzo punto e accorcia su Fratelli d'Italia

I democratici recuperano ancora qualche percentuale di punto al partito di Meloni, mentre si allarga il divario con M5s e Lega, che perdono possibili votanti

L'ultimo sondaggio Swg per il tg La7 ha messo in evidenzia come il Partito democratico sia cresciuto di 0,4 punti rispetto una settimana fa, accorciando di ancora di uno 0,2 su Fratelli d'Italia, ancora primo partito nel paese con il suo 28,8 per cento di preferenze. La Lega scende insieme al Movimento 5 stelle (rispettivamente 9 per cento e 15,3 per cento sulle percentuali), un leggero aumento per Forza Italia a 6,8 per cento mentre Azione rimane al 4,3 per cento.

Verdi e Sinistra aumentano leggermente del +0,2 per cento e intravedono la soglia del 4. Italia viva soffre ancora la scissione e si posiziona al 2,5 per cento seguita da +Europa.