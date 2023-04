La posizione del governo sul Mes è tanto chiara quanto incomprensibile

La posizione di Giorgia Meloni sul Mes è tanto chiara quanto incomprensibile. Alla domanda del Foglio sulla ratifica del nuovo trattato, la premier ha risposto che “il Mes è stato concepito quando eravamo in un altro mondo e nemmeno allora è stato utilizzato” e che “se deve contrastare le crisi finanziarie, allora non solo è sottodimensionato ma soprattutto non serve allo scopo”. La premier ha aggiunto che invece bisogna “costruire un’Unione bancaria forte” e che “se il Mes si trasforma in un veicolo per la crescita allora siamo pronti a discutere”, concludendo che “sono cose che condividono anche altri stati che hanno ratificato il Mes”. In pratica, al governo non piace il Mes così com’è e neppure la sua riforma. Ne vorrebbe un altro, completamente diverso, con obiettivi e funzioni radicalmente differenti: la “crescita” più che l’assistenza ai paesi in crisi. In pratica, una sorta di doppione della Commissione europea.

