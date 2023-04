Un compromesso realistico in Senato sul decreto anti clandestini

Il decreto sull’immigrazione clandestina approvato al Senato è il risultato di un confronto, persino di uno scontro tra la volontà di accontentare l’elettorato con promesse roboanti quanto inapplicabili e il principio di realtà, che richiede di tener conto dei fatti e non solo delle sensazioni. E’ difficile dire chi ha vinto, ma certo il principio di realtà, trascurato soprattutto dalla Lega, alla fine ha avuto il suo peso. Restano aspetti pasticciati, come il valore “universale” attribuito ai reati degli scafisti per i quali si applicano pene più severe, il che è giusto sempre che si riesca a catturarli e a giudicarli, ma è quasi impossibile da applicare a chi non sbarca sulle coste nazionali. C’è una limitazione, non un’abolizione, dei permessi di protezione speciale, ma c’è l’esplicito impegno ad agire nel rispetto dei trattati internazionali sottoscritti, il che sembrerebbe pleonastico visto che ogni governo li deve rispettare, ma un richiamo esplicito ha un valore politico rilevante nella situazione esistente.

