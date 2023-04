No, l'Italia non è sola sui migranti. Tutto quello che fa l'Ue per aiutarla

La Commissione analizzerà il significato dello stato di emergenza deciso dal governo di Giorgia Meloni. L'allarme europeo è politico: Bruxelles teme di essere presa di mira in una narrazione vittimistica. Che non corrisponde alla realtà

Bruxelles. La decisione del governo di Giorgia Meloni di dichiarare lo stato d’emergenza sui migranti ha fatto suonare un campanello d’allarme dentro la Commissione europea. Mercoledì una portavoce dell’esecutivo di Ursula von der Leyen, pur riconoscendo che la decisione è una competenza nazionale, ha annunciato che la Commissione intende analizzare lo stato d’emergenza per capire “cosa implica”. L’allarme, tuttavia, non riguarda tanto gli aspetti giuridici e la compatibilità con il diritto comunitario. L’allarme è politico: Bruxelles teme di essere nuovamente presa di mira con la litania dell’Italia “lasciata sola” a fronteggiare l'emergenza migranti. A poco più di un anno dalle elezioni europee e nel momento in cui i negoziati sul nuovo Patto su migrazione e asilo entrano nella fase finale, gli effetti di uno scontro con Roma potrebbero essere dirompenti. La Commissione è pronta a reagire con dati e numeri per smentire la narrazione dell’Italia abbandonata a sé stessa.