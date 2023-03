Il Pd torna oltre il 20 per cento. Fratelli d'Italia stabile al 30,3

Nell'ultima rivelazione Swg, continua l'effetto Schlein e la crescita dei dem. Fratelli d'Italia è largamente il partito con più consensi. Perde quasi un punto il M5s (oggi al 15,3). In calo anche FI e Lega, mentre sale leggermente il Terzo Polo (7,7)

L'effetto novità, unito all'attivismo della nuova segretaria - in piazza tra diritti e antifascismo nelle ultime settimane - continua a far crescere il Pd, che torna sopra il 20 per cento: è al 20,4, con una crescita dello 0,6 rispetto alla rilevazione precedente. E' la principale evidenza del sondaggio Swg per La7, che fotografa una distanza di 10 punti tra i dem e Fratelli d'Italia, che invece resta stabile al 30,3 per cento - mentre una rilevazione di Euromedia della scorsa settimana aveva visto per la prima volta il partito della Meloni scendere sotto quota 30 per cento.





Scende invece, perdendo quasi un punto, il Movimento 5 stelle e si attesta al 15,3 per cento (-0,8 rispetto alla scorsa settimana). In calo anche la Lega - da 8,8 per cento all'8,5 - e Forza Italia (da 6,4 a 6,3 per cento). Cresce invece, seppur di poco, il Terzo Polo che arriva al 7,7 per cento (+0,2).

Tra gli altri partiti in Parlamento, Verdi e Sinistra sono stabili al 3,2 per cento mentre Più Europa, col nuovo segretario Riccardo Magi, guadagna lo o,3 per cento: è al 2,5 per cento. La quota di chi non si esprime è al 37 per cento.