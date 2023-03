“Il sindacato ha il dovere di riportare la sinistra alla realtà”. Parla Bentivogli

“Sforzatevi di andare di oltre, ritroviamo la capacità di ascolto. Sta cambiando tutto. L’opposizione cosa vuole fare?”. A parlare così è Maurizio Landini, al congresso Cgil di Rimini. Il segretario del più grande sindacato ha di fronte tutti i leader del centrosinistra. Ed è un Landini che, negli ultimi anni, in alcuni casi, si è trovato a ricoprire posizioni non sovrapponibili a quelle dei leader del centrosinistra, anzi. Ci sono temi, insomma, salario minimo compreso, su cui la Cgil non ha avuto e non ha risposta identica a quella di Schlein o di Conte. E ci sono iscritti Cgil che, negli ultimi anni, non hanno votato per la sinistra. O situazioni in cui la Cgil si è trovata paradossalmente a portare acqua al campo sovranista (vedi gli attendismi sulla questione degli accordi per il green pass in fabbrica). Con quali prospettive Landini si ricandida alla guida della Cgil?

