Effetto Schlein: il Pd si avvicina al 20 per cento (+0,8). I sondaggi

Nelle proiezioni di voto i dem guadagnano un altro punto percentuale dopo i due punti e mezzo dello scorso lunedì. E il neopresidente Bonaccini parla di "una segreteria unitaria". Fratelli d'Italia sopra al 30 per cento, cala il Terzo polo

Prosegue l'impatto positivo di Elly Schlein sulle proiezioni elettorali del Pd: nei sondaggi di Swg per il tg La7, i dem guadagnano quasi un punto percentuale – dopo l'aumento di oltre due punti e mezzo della settimana scorsa – avvicinandosi al 20 per cento dei consensi (19,8). Subito dietro, il Movimento 5 stelle torna a risalire di mezzo punto rispetto al balzo negativo subìto il lunedì precedente (16,1). Perde mezzo punto invece il partito di Giorgia Meloni, che rimane però ben lontano dai contendenti e naviga comunque sopra al 30 per cento (30,3). Anche le altre forze di governo segnano solo lievi variazioni, mentre il Terzo polo perde mezzo punto tornando sotto l'8 per cento.

L'ottimismo generato dalla neosegretaria raggiunge anche il nuovo presidente del Pd, Stefano Bonaccini, eletto domenica dopo la sconfitta nelle primarie. Intervenuto a Metropolis, Bonaccini parla di un partito "più vivo che mai" e riconosce a Schlein "il diritto e il dovere di indicare una strada". E aggiunge che si capirà "nei prossimi giorni se si potrà arrivare a una segreteria unitaria che comprenda anche i rappresentanti dell'ampia area che ha votato per me".