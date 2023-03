Altri soldi alla Libia e teoria del complotto russo: ecco la politica migratoria del governo

Prima ancora dell’alba di sabato scorso, mentre un barcone con 47 migranti andava alla deriva a circa 100 miglia a nord di Bengasi, la centrale operativa del Comando generale delle Capitanerie di porto di Roma – l’acronimo è Mrcc – tentava di mettersi in contatto con Tripoli. Verosimilmente, il numero di telefono digitato dalla Guardia costiera italiana riportava all’utenza di un anonimo appartamento situato da qualche parte a Piazza dei Martiri, nella capitale libica. E’ da questo pseudo comando centrale allestito alla buona che gli agenti libici hanno negato in via arbitraria la loro disponibilità a intervenire per portare in salvo i naufraghi, asserendo di non avere a disposizione abbastanza mezzi. Poi, in serata, il mare grosso ha ucciso 30 persone, lasciando a tre cargo privati l’onere di soccorrere i 17 superstiti.



Nonostante i 57 milioni di euro spesi dalla Commissione Ue attraverso il ministero dell’Interno italiano, soggetto attuatore del finanziamento, la Guardia costiera libica non dispone ancora di un comando centrale. Non è un dettaglio per un paese che, dal 2018, si è dotato di una zona Sar riconosciuta dall’Europa e dall’Imo, l’Organizzazione marittima internazionale. Lo scorso novembre la Commissione aveva ammesso che il centro di comando a Tripoli non era ancora operativo. Impossibile allora attendersi un reale coordinamento con i libici nella sorveglianza del Mediterraneo. D’altra parte, l’aiuto italiano ed europeo alla Libia per la fornitura di motovedette non è mai mancato. Né mancherà in futuro, secondo quanto annunciato da Ana Pisonero, portavoce della Commissione Ue: “Non posso dare annunci rispetto alle tempistiche, ma c’è necessità di rafforzare la capacità libica, perché non sempre hanno i mezzi”. Il mese scorso, ai cantieri navali di Adria, il ministro dell'Esteri Antonio Tajani ha consegnato alla sua omologa libica Najla el Mangoush la prima di altre tre motovedette classe 300.

