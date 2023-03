L'immigrazione non va fermata, va governata

Sul tema "non esiste alcuna formula pragmatica che prescinda dal fare valere l'interesse nazionale in Europa. Ma qui c'è un doppio problema". Il punto del direttore del Foglio Claudio Cerasa ospite a "Coffe break" su La7

Sul tema dell'immigrazione "non esiste alcuna formula pragmatica che prescinda dal fare valere l'interesse nazionale in Europa", dice il direttore del Foglio Claudio Cerasa ospite a "Coffe break" su La7. "C'è qui un doppio problema legato da una parte all'incapacità dell'Italia di fare valere le sue posizioni in Ue e dall'altra parte alla non volontà nelle capitali europee di occuparsi in maniera concreta di questo tema. Il governo poi è debole perché parte da presupposto ideologico e sbagliato: cioè che l'immigrazione va fermata mentre il verbo giusto è governare l'immigrazione".