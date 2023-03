La settimana appena trascorsa è stata mediaticamente dominata da un robusto sciame di indignazione rivolto al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, accusato con buone ragioni di avere una parte non irrilevante di responsabilità nella tragedia verificatasi al largo delle coste calabresi, dove a seguito di un naufragio sono morti 70 migranti e si cercano una trentina di dispersi. Nei prossimi giorni, le autorità giudiziarie verificheranno con maggiore esattezza le ragioni per cui l’Italia ha scelto di trattare la gestione di un’imbarcazione sovraffollata come un caso non Sar (nel 2017, come ricordato da Luca Gambardella sul Foglio, la Guardia costiera, in un suo rapporto, notava che “ogni imbarcazione sovraffollata è un caso Sar di per sé ed è una possibile situazione di pericolo anche in assenza di un segnale di emergenza in base al principio di precauzione”). Ma quello che anche dalla tragedia di Crotone risulta chiaro è che non è respingendo i migranti che si governa l’immigrazione.

