Cerasa a Tagadà, "Il caso Bergamo è una nuova frontiera del circo mediatico"

L'inchiesta sulla zona rossa. "Quando un magistrato sceglie di aprire un fascicolo non risponde al dolore delle persone ma deve potere dimostrare un reato"

"I parenti delle vittime del Covid hanno tutto il diritto a chiedere verità e sapere cosa è successo", dice Claudio Cerasa a Tagadà, "ma quando un magistrato sceglie di aprire un fascicolo d'indagine non risponde al dolore delle persone ma deve potere dimostrare un reato. In questo paese si aproino le indagini per alimentare il circo mediatico".