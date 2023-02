Meloni chiama Schlein: "Mi aspetto un'opposizione durissima"

La premier ospite nel nuovo programma di Bruno Vespa si complimenta con la neo segretaria del Pd. E sulla tragedia a largo delle acque calabresi: "L'unico modo per affrontare questa materia è bloccare le partenze. Serve l'Europa"

La vittoria di Elly Schlein "penso che sia uno scenario molto interessante", Lo ha detto la premier Giorgia Meloni inaugurando come ospite la nuova striscia quotidiana di Bruno Vespa su Rai 1 "Cinque Minuti". Il presidente del Consiglio ha confessato di aver "chiamato Elly Schlein per farle anche personalmente i miei auguri, ovviamente mi aspetto una opposizione durissima, io ho fatto una opposizione durissima, il confronto delle idee non mi ha preoccupato, non mi ha spaventato mai".

Meloni si è espressa anche sul naufragio a largo delle acque calabresi, dove sono morti più di 60 migranti. "Credo che quello che è accaduto dimostri quello che diciamo da sempre, perché tra le tante falsità che ho sentito in queste ore c'è quella secondo la quale queste persone sarebbero naufragate a causa dei provvedimenti del Governo sulle Ong: solo che quella tratta non è coperta dalle organizzazioni non governative e questo dimostra, banalmente, che il punto è che più gente parte più gente rischia di morire".

Sempe sul punto la premier ha detto che "l'unico modo per affrontare seriamente con umanità questa materia è fermare le partenze e su questo sì, serve un'Europa che oltre a dichiarare la sua disponibilità agisca e in fretta ed è la ragione per la quale oggi stesso ho inviato una lettera al Consiglio europeo e alla Commissione europea per chiedere che venga immediatamente reso concreto quello che abbiamo discusso all'ultimo Consiglio europeo". Quello in cui, secondo Meloni, l'Unione europea riconosceva il principio secondo cui le migrazioni dovevano essere considerate un problema europeo.

Sul sostegno all'Ucraina, ribadito dal viaggio a Kyiv della scorsa settimana, Meloni ha spcificato che "l'Italia è orgogliosa e non cambia opinione da un momento all'altro"