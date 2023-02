L'ipocrisia dell'Ue sul naufragio di Crotone

Un'imbarcazione partita dalla Turchia e colma di migranti è naufragata sul litorale di "Steccato" di Cutro. Quello che non si trova nelle dichiarazioni dei leader europei

Oltre sessanta migranti sono morti ieri nel più grave naufragio avvenuto nel Mediterraneo dall'inizio dell'anno. Ma non è stato un naufragio qualsiasi: l'imbarcazione partita dalla Turchia si è schiantata sulla costa di Crotone, cioè all'interno delle acque territoriali dell'Italia e dell'Unione europea.

Ma, al di là delle parole di cordoglio, dai leader dell'Ue non sono venuti appelli a rafforzare le operazioni di salvataggio in mare.



“Sono profondamente addolorata per il terribile naufragio al largo della Calabria”, ha detto la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen: “La conseguente perdita di vite umane di migranti innocenti è una tragedia. Tutti insieme, dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi sul Patto su migrazione e asilo e sul piano d'azione per il Mediterraneo centrale”.

La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, si è detta “arrabbiata e affranta (…). Gli stati membri devono farsi avanti e trovare un modo per andare avanti. Ora. L'Ue ha bisogno di norme comuni e aggiornate che ci consentano di affrontare le sfide della migrazione”. Metsola ha chiesto di “essere equi e umani con chi ha bisogno di protezione, fermi con chi non lo è e duri contro i trafficanti che sfruttano i più vulnerabili”.

Oggi i portavoce della Commissione diranno che la priorità è “salvare vite in mare”. Di fatto, l'Ue ha deciso di chiudere gli occhi sulla scelta dell'Italia - e di altri paesi come la Grecia - di ritirare gli assetti che operano salvataggi in mare e di ostacolare i soccorsi delle navi delle ong. Secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni e l'Alto commissariato Onu per i rifugiati, "il tragico naufragio al largo della costa crotonese conferma l'urgenza di rafforzare il sistema di soccorso in mare, che resta insufficiente".