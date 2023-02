Primarie Pd. Oltre un milione di votanti. Schlein e Bonaccini testa a testa

Unico dato certo. Oltre un milione di votanti. In Lombardia è avanti Schlein. Al sud Bonaccini. La Commissione Pd attende. Si prevede uno spoglio lungo.

Sono dati parziali. Elly Schlein sarebbe avanti. E’ iniziato lo spoglio delle primarie del Pd. L’unico dato certo: i votanti. Oltre un milione e trecentomila votanti. La candidata dem è avanti nelle città e al nord. Stefano Bonaccini è invece avanti al sud in particolare in Campania. Qui sarebbe valanga Bonaccini. In Liguria avanza Schlein. Al Nazareno si invoca prudenza. I dati, si ripete, sono parziali. Lo spoglio si annuncia lungo

Youtrend di Lorenzo Pregliasco (si ripete, dati parziali e ufficiosi) parla di Schlein al 59.4% (26.466) e Bonaccini al 40.6% (18.056) su 44.606 voti

Secondo quanto filtra da fonti del comitato di Elly Schlein, quest'ultima sarebbe in vantaggio su Stefano Bonaccini in 14 regioni. Si tratta pero' di dati ufficiosi, in attesa di quelli definitivi che saranno diramati dal Pd.