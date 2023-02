Le primarie sono uno show formidabile, ma l'antifascismo non salverà il Pd

La mancanza di competizione nel Partito democratico non è altro che totale assenza di innovazione e alimenta il mito farlocco dell’unità a sinistra. E preferire le battaglie di facciata con cui spronarsi non sottrarrà i dem dalla loro fuga dalla realtà

Tra le principali ragioni che hanno reso soporifere le primarie del Pd ve n’è una legata a un’espressione che la sinistra italiana tenta da anni disperatamente ed erroneamente di spacciare per un grande valore: l’unità, signora mia. Se ci si riflette un istante, la caratteristica più interessante della competizione tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini è stata l’assenza totale di competizione tra i candidati. Non nel senso che potreste credere, ovverosia l’assenza di una partita vera tra i due, ma nel senso letterale del termine: zero competizione, zero dialettica, zero scontri.