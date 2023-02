"Ecco cosa può fare l'Italia per Kyiv. Ed ecco perché Berlusconi ci preoccupa". Parla l'ambasciatore ucraino

Yaroslav Melnyk racconta la visita di Meloni a Zelensky ("Un gesto da grande leader") e spiega perché le dichiarazioni del Cav. "seminano discordia in Europa, e fanno il gioco di Putin". La richiesta di una no fly zone, la critica agli opinionisti vicini al Cremlino che "parlano di pace, ma vogliono la nostra resa". Intervista a un anno dall'inizio dell'invasione russa

In certi momenti la voce gli trema ancora, quando ripensa che è già passato un anno. “Capimmo subito che non sarebbe stata una guerra veloce. Ma ovviamente nutrivamo la speranza che non si arrivasse fin qui, fino al 365° giorno”. Che invece il conflitto durerà, ancora, Yaroslav Melnyk, l’ambasciatore ucraino in Italia, lo ha compreso nel suo recente viaggio a Kyiv, dove ha accompagnato Giorgia Meloni. “Una missione molto importante: un potente segnale di sostegno all’Ucraina. Le siamo sinceramente grati: ha dimostrato forte leadership, oltreché umanità”. Poi l’ambasciatore riprende fiato. Getta uno sguardo a ciò che verrà: “Continuiamo ad aspettarci il pieno sostegno dall’Italia”. Una speranza quasi avviluppata in un timore: come che questo sostegno possa venir meno? Eccole evocate, le parole di Berlusconi. “Le sue dichiarazioni ci preoccupano profondamente perché seminare discordia ora significa aumentare la vulnerabilità dell’Europa, e questo risponde alle ambizioni russe di frammentare il continente e stabilire nuove zone di influenza”.