Non solo l'Ucraina. Giustizia, economia, nomine: così Meloni rischia di finire nella morsa di Salvini e Berlusconi

L’idea che sia davvero strategia, e non solo tattica, in FdI la scacciano come si fa con le zanzare. “Giorgia, andando a Kyiv, ha fatto una mossa da grande leader internazionale. Anche se è chiaro che, sul piano interno, la scelta di sostenere l’Ucraina non paga”. Luca Ciriani, ministro meloniano per i Rapporti col Parlamento, i movimenti di Lega e FI li legge alla luce della convenienza elettorale. Le parole del Cav. su Zelensky; il mezzo avvertimento di Massimiliano Romeo, capogruppo del Carroccio al Senato, affinché si abbandoni “la propaganda bellicista”. “Berlusconi è un animale politico, fiuta gli umori dell’opinione pubblica. E la Lega lo segue per non lasciare il fronte pacifista in mano a Conte”. Eccolo evocato, il fu Giuseppi. In questa polemica si muove con disinvoltura. Fino al punto di stanare, quasi, Salvini e Berlusconi: “Indurre Meloni a seguire la via diplomatica? Parliamone in Parlamento”.

