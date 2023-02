Le sedie di Meloni. Salvini e Berlusconi usano la carta Scaroni per arrivare a Leonardo e Poste

Le magnifiche sono cinque. Giorgia Meloni ne ha congelata una, la Lega ne chiede due, Forza Italia fa sponda con la Lega. Sono le “sedie” di ad e presidente delle società partecipate, le cinque sorelle: Eni, Enel, Poste, Leonardo e Terna. La sedia congelata è quella di Claudio Descalzi, ad di Eni. Per la premier è un super ministro degli Esteri e dell’Energia mentre per Matteo Salvini è solo un manager, un gran manager, che stima da tempo, ma non un indispensabile. Ha altri nomi. Uno lo mette sul tavolo per fare interdizione. Insieme a Silvio Berlusconi, il leader della Lega intende suggerire Paolo Scaroni come presidente dell’Eni. E’ il predecessore di Descalzi. Ingombrante. Se entra Scaroni può restare Descalzi? E’ come nel gioco della dama. Scaroni, per la Lega, è la pedina dello stallo. O della trattativa. Salvini blocca una per liberarne due. E chiede di scegliere i vertici di Poste e Leonardo.

