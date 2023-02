Giorgia Meloni vuole Mario Sechi come portavoce a Palazzo Chigi

Il direttore dell'agenzia di stampa Agi ha incontrato i principali collaboratori della premier. A quanto risulta al Foglio, ha accettato di ricoprire il ruolo di voce istituzionale della presidente del Consiglio

Mario Sechi portavoce di Palazzo Chigi. Secondo quanto risulta al Foglio, il giornalista, direttore dell’agenzia di stampa Agi, avrebbe accettato di ricoprire il ruolo di voce istituzionale della presidente del consiglio Giorgia Meloni. Sechi, cinquantacinque anni, giornalista di lungo corso, già direttore del Tempo e ancora prima capo della redazione romana del Giornale, è stato visto entrare mercoledì a Palazzo Chigi. Al termine di un lungo incontro con i principali collaboratori della presidente del Consiglio avrebbe accettato l’offerta. In questi primi quattro mesi di legislatura in più occasioni si erano evidenziati problemi relativi alla comunicazione di Palazzo Chigi, come raccontato dal Foglio. Ecco la soluzione.