Un patto repubblicano tra maggioranza e opposizione. Parla Valditara

Dice Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione, che per la politica italiana è arrivato il momento di guardarsi negli occhi, di sotterrare le sciabole e di fare un passo in avanti per dimostrare, con i fatti, quanto sia matura la nostra democrazia. Dice Giuseppe Valditara, ministro del governo Meloni, in quota Lega, che una democrazia matura, come l’Italia, ha il dovere, in questa fase storica, di fare tutto il possibile per costruire, così lo definisce il ministro, “un patto repubblicano”. Un’espressione che, in politica, solitamente viene utilizzata in modo astratto, generico, come a voler segnalare l’inizio di un non meglio definito “volemose bene” tra i partiti, e che però il ministro Valditara, in questa chiacchierata con il Foglio, chiacchierata avvenuta qualche ora dopo l’ennesima assoluzione in un processo di Silvio Berlusconi, sceglie di perimetrare in modo concreto.

