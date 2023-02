La reazione all'alternanza scuola-lavoro nella base Nato è un po' ridicola

Diversi istituti tecnici siciliani con indirizzo aeronautico hanno firmato un protocollo di intesa con l’Aeronautica militare per periodi di alternanza scuola-lavoro da svolgere nella base aerea di Sigonella. Sembrerebbe del tutto normale che chi studia professioni aeronautiche si addestri praticamente alla manutenzione e alla riparazione di velivoli moderni come quelli della base Nato di Sigonella, sembra anzi un esempio di formazione qualificata particolarmente utile in una regione del Mezzogiorno dove scarseggiano le occasioni di impiego a elevato contenuto professionale. Invece una serie di associazioni ha protestato contro la “militarizzazione” della scuola, contro “l’alternanza scuola-caserma”. L’Arci siciliana, per esempio, scrive che “non è pensabile che la scuola che deve caratterizzarsi come luogo di costruzione di pace, di rispetto della Costituzione, di educazione alla cittadinanza, individui un ambiente di morte come sito privilegiato per avvicinare i giovani degli ultimi anni delle scuole superiori al mondo del lavoro”.

