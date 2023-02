Elly Schlein va alla stampa estera, con tre parole d'ordine

Elly (Schlein) va alla stampa estera come Stefano (Bonaccini) va a Torre Maura. Accadeva ieri a Roma: i due candidati favoriti alle primarie erano infatti entrambi nella capitale, una in piena Ztl e l’altro in piena periferia, e interloquivano a distanza, prima e dopo le rispettive iniziative, per via dell’intervista su La7 a Bonaccini, in cui il governatore emiliano parlava della premier Giorgia Meloni come di una donna politica “capace” e “non fascista” che deve “dimostrare di essere all’altezza”. E alla fine della giornata lo stesso Bonaccini doveva spiegare che la destra “si batte nelle urne e non con le interviste”, ché le sue parole risuonavano non soltanto nelle domande dei cronisti stranieri e italiani a Schlein (che infine diceva: non sono d’accordo con Bonaccini), ma nelle stanze remote e meno remote del Nazareno.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE