Evviva le primarie. Un grande valore democratico, al di là dei candidati

Non è il sistema a produrre gli effetti indesiderati e deprecabili ma è, al contrario, la scarsa consapevolezza della sua potenzialità a renderli possibili. Ora dovrebbe essere chiaro a tutti che non c’è più spazio per i giochi

Il meccanismo complesso, forse addirittura troppo complicato del congresso del Pd e la fase evanescente delle votazioni nei circoli, che peraltro ha messo in luce una debolezza quantitativa e qualitativa del tesseramento, rischiano di ridurre o addirittura di occultare il grande valore democratico dell’elezione del segretario attraverso primarie tra gli elettori. È un peccato, perché, anche se i candidati possono non essere attraenti o convincenti, resta il fatto straordinario che chi vincerà nel confronto avrà un mandato di tipo straordinariamente più rilevante di quello di tutti gli altri leader politici. Di questo debbono convincersi, prima di tutto, gli esponenti e i dirigenti del Pd, che in passato non hanno saputo sempre trarre le conseguenze naturali di un processo democratico di questa natura, il che ha portato spesso gli sconfitti a uscire per fondare partitini irrilevanti o a rendere impossibile la gestione del partito a chi ha avuto il mandato popolare, facendo prevalere logiche correntizie autolesioniste.