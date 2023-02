Così il governo prova ad aggirare i veti locali sul Pnrr

Fitto ridisegna la governance del Next generation Eu: più poteri alla cabina di regia a Palazzo Chigi e dimezzamento dei tempi di approvazione. Oggi il vertice tecnico in previsione del Cdm di giovedì

Dopo mesi di interlocuzione al proprio interno e con la Commissione europea, il governo è pronto a rivedere la governance che si dovrà occupare della realizzazione del Pnrr. Lo farà a partire da oggi, in una riunione tecnica che viene considerata un preconsiglio dei ministri, in previsione del vero Cdm che ci sarà giovedì e che sarà chiamato ad approvare le nuove norme. Le novità sono diverse, molte delle quali le avevamo già anticipate occupandoci della volontà del governo di rivedere l'eredità Draghi su questo versante. In realtà ci si aspettava che il testo sarebbe arrivato in Consiglio dei ministri entro gennaio, ma la necessità di sciogliere alcuni nodi, così come quella di cercare di venire incontro alle esigenze degli enti locali, ha provocato un allungamento dei tempi.