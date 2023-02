Fitto in affanno sul Pnrr. Le tre trattative in corso tra governo e Commissione

Il ministro per gli Affari europei tra il riassetto della cabina di regia e quei 19 miliardi che vanno blindati. L'analisi da Bruxelles si fa attendere. Ma lo scoglio maggiore riguarda la modifica del Piano stesso, e anche su questo Meloni è chiamata a dare un segnale

Che le cose si siano fatte complicate, è parso chiaro venerdì scorso. Quando, nel corso dell’ultimo colloquio tra il governo e la Commissione europea, i tecnici di Ursula von der Leyen hanno chiesto conto dell’avanzamento dei lavori. “Perché, al momento, non abbiamo ricevuto nulla”. Insomma, il decreto con cui Raffaele Fitto vorrebbe ridisegnare la governance del Pnrr ancora non c’è, malgrado le scadenze indicate. E questo dà il senso della tensione che corre lungo l’asse tra Roma e Bruxelles.