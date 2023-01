Pnrr in bilico e Corte di giustizia europea. Le ragioni della retromarcia di Meloni sui balneari

L’avvertimento, Raffaele Fitto lo aveva fatto risuonare giovedì scorso. Quando, a margine del Cdm, aveva chiamato intorno a sé un manipolo di colleghi, e li aveva messi in guardia: “Sui balneari non scherziamo, non abbiamo margini di manovra con l’Europa”. E siccome Matteo Salvini aveva sbuffato, il ministro meloniano aveva insistito: “Rischiamo di compromettere pure il Pnrr”. Miliardi che ballano, insomma. E poi c’è una sentenza del Consiglio di stato che, a dispetto della fumosa retorica sovranista, è inaggirabile. E ancor più dirompente sarà la sentenza – incombente – della Corte di giustizia europea. E insomma Giorgia Meloni credeva che l’avviso sarebbe bastato. Per cui, quando invece ha visto gli alleati di Lega e FI persistere nella polemica, è sbottata. Chi le sta accanto ora dice: “Evidentemente il senso di responsabilità dei partiti di governo è proporzionato ai voti”.

