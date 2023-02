Così il governo Meloni cambia la governance del Pnrr

Parallelamente alla trattativa in sede europea, sul tavolo del Consiglio dei ministri è atterrata la bozza di decreto per la semplificazione del Pnrr. Dovrebbe vedere la luce la prossima settimana sempre che le modifiche che Palazzo Chigi intende apportare siano coerenti con le linee guida che la Commissione europea ha emanato in attesa Bruxelles approvi la revisione del regolamento a cui gli stati membri devono uniformarsi. Una delle novità più importanti del decreto è l’articolo 3: “Disposizioni urgenti in materia di poteri sostitutivi”. Che cosa vuol dire?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE