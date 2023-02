Basta dehors! E la guerra dei tavolini minaccia la dolce vita di Bologna

In arrivo la mannaia del sindaco Matteo Lepore che vuole togliere le licenze assegnate dopo il lockdown. Per il filosofo Stefano Bonaga è una “follia culturale”

"Mistico!”, mistico è la parola chiave, dice alla fine Stefano Bonaga, che è filosofo e conosce la forza profonda dell’etimologia: “Mistico viene da Mistykòs, che viene da Myein, che vuol dire chiudere, tacere”. Silenzio, insomma. “Ecco”, dice Bonaga, “il nostro sindaco, Matteo Lepore, vorrebbe che le bellezze della nostra città venissero contemplate in modo mistico. Tacendo. In silenzio. In piedi, al limite della sindrome di Stendhal”.