“Fdi statalista. Il Terzo Polo è sindacato del nord”. Parla Senna

L’ex leghista più votato a Milano oggi è candidato in Lombardia con il Terzo Polo di Carlo Calenda. Gianmarco Senna, prima di iniziare questa intervista, risponda a questa domanda: ha lasciato la Lega perché la Lega è finita? “Rispondo con chiarezza. La Lega non è finita. E’ diventata qualcosa altro. E in quel qualcosa altro io non potevo restare”. Lei, Letizia Moratti, insieme a Calenda e Renzi. In Lombardia, il Terzo Polo si candida a sostituire il partito di Matteo Salvini? Dove volete arrivare? “Ci candidiamo a rappresentare un’area popolare, moderata, liberale e riformatrice. E’ un’area che dopo la polarizzazione di destra e sinistra, trova nel Terzo Polo il suo naturale interlocutore. Il Pd è ormai a rimorchio del M5s, Forza Italia e Lega lo sono di FdI. Poi ci siamo noi, con le nostre idee”.